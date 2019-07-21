Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#пилотируемая космонавтика#Союз МС-1321.07.2019 01:50

«Союз МС-13» в составе МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-13» в 01:48 мск 21 июля 2019 года в штатном режиме пристыковался к стыковочному узлу служебного модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции.

Программой полёта была предусмотрена четырёхвитковая схема сближения «Союза» со станцией. Сближение выполнялось в автоматическом режиме под контролем специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС в Центре управления полётами.

В настоящее время экипажи выполняют операции по подготовке к открытию переходных люков: проведение контроля герметичности отсеков корабля, переход в бытовой отсек, где они снимут и просушат скафандры, и выравнивание давления между МКС и «Союзом».

Несколько часов назад, 20 июля 2019 года в 19:28 мск, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13». Он доставил на космическую станцию «Утёсов» (позывной экипажа) — участников длительной экспедиции МКС-60/61 — космонавта Александра Скворцова, астронавтов Луку Пармитано и Эндрю Моргана.

Запись трансляции стыковки ТПК «Союз МС-13» с МКС

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