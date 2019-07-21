Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#орбитальные группировки#Нашествие21.07.2019 17:56

Флэшмоб «Нашествие-2019» из космоса

Космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» 21 июля 2019 года запечатлел участников флешмоба «Космический смайл», который был проведен на фестивале «Нашествие-2019». Госкорпорация «Роскосмос» и ряд предприятий, входящих в её периметр, является партнером этого крупного фестиваля, которому исполнилось 20 лет.

Напомним, для посетителей представлены макеты космической техники, спускаемый аппарат корабля «Союз МС-08», а также проект Лунной базы. Помимо этого, 20 июля был проведен прямой телемост с Международной космической станцией, в ходе которого космонавт Алексей Овчинин ответил на множество вопросов слушателей «Нашего радио».

Этим же вечером гости фестиваля смогли увидеть прямую трансляцию пуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз-МС-13». Сегодня, 21 июля, спутник «Ресурс-П» сфотографировал всех участников фестиваля для флешмоба «Космический смайл».

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