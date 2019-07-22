А. Клишас: Совершенствуется правовое регулирование организации и производства судебной экспертизы

Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал одобрить изменения в законы о государственной судебно-экспертной деятельности и о Следственном комитете.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитет СФ по обороне и безопасности на совместном заседании рекомендовали палате освободить от должности заместителя Генерального прокурора РФ Владимира Малиновского на основании поданного им рапорта о выходе на пенсию.

Андрей Клишас

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Людмила Бокова

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Андрей Клишас

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Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству

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В расширенном заседании участвовали председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области представитель Президента в СФ Артур Муравьев, заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарев.

Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал палате одобрить изменения в законы о государственной судебно-экспертной деятельности в РФ и о Следственном комитете РФ.

Совершенствуется правовое регулирование организации и производства судебной экспертизы Следственным комитетом РФ

Как пояснил Андрей Клишас, совершенствуется правовое регулирование организации и производства судебной экспертизы Следственным комитетом РФ. Этот закон относит СК РФ к федеральным органам государственной власти, в которых могут создаваться государственные судебно-экспертные учреждения, они создаются в целях организации судебной экспертизы, назначенной в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. В СК такие учреждения должны быть созданы не позднее 1 января 2022 года, до этого момента производство судебных экспертиз будут осуществлять действующие экспертные подразделения СК. «Мы пытаемся решить дилемму, чтобы не было подчиненности экспертов. Судебно-экспертные учреждения СК действуют независимо от следственных органов СК. Сотрудники и руководители судебно-экспертного учреждения СК не могут быть наделены полномочиями следователей, руководителей следственных органов СК».

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Комитет СФ также рекомендовал одобрить изменения в статью 121 Федерального закона «О противодействии коррупции».

Как сообщил один из авторов документа Андрей Клишас, среди авторов значатся заместитель Председателя СФ Андрей Турчак, ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко. ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области

Закон направлен на упрощение порядка декларирования доходов депутатов сельских поселений, осуществляющих полномочия на непостоянной основе

Закон направлен на упрощение порядка декларирования доходов депутатов сельских поселений, осуществляющих полномочия на непостоянной основе. Они освобождаются от обязанности ежегодного декларирования своих доходов, имущества, обязательств имущественного характера, а также доходов, имущества, обязательств имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

Обязанность представлять указанные сведения возлагается на таких сельских депутатов только в случае совершения им, его супругой (супругом), несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода сделок по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, если общая сумма таких сделок превышает общий их доход за три последних года, предшествующих году совершения сделок, отметил Андрей Клишас.

Сенаторы заслушали доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2018 год.

Она отметила, что при поддержке Комитета СФ разработан законопроект об общих принципах организации деятельности региональных уполномоченных по правам человека. «Впервые у нас создается общая правовая платформа для деятельности всех уполномоченных. Все граждане получили новый инструментарий защиты своих прав и свобод».

Законопроект принят в мае 2019 года в первом чтении. Татьяна Москалькова выразила надежду, что осенью закон будет принят. Документу сопутствуют еще четыре законопроекта, направленных на укрепление независимости, статуса, получение дополнительных процессуальных полномочий и гарантий, отметила она.

Татьяна Москалькова сообщила, что в 2018 году к ней поступило 38 тысяч обращений, в том числе 1700 коллективных. Количество жалоб на нарушение прав граждан в уголовном процессе, как и в целом, несколько уменьшилось. «Основная причина этого — мощная законодательная работа, которая велась в прошлом году по укреплению гарантий прав человека, включая вопросы многодетных семей, материнского капитала и другие. Тем не менее, на фоне общего снижения у нас видны тенденции увеличения количества обращений в сфере расследования преступлений и рассмотрения дел в судах. Почти в два раза выросло количество жалоб на необоснованные отказы в возбуждении уголовного дела, а стало быть, на отказ к доступу к правосудию».

Она призвала сенаторов обратить внимание на необходимость законодательного совершенствования стадии возбуждения уголовного дела и укрепления защиты прав потерпевших.

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