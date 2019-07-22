А. Майоров: Профильный Комитет СФ рассмотрел проект постановления палаты к «правительственному часу»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы рассмотрели тему «О долгосрочной стратегии развития рыбохозяйственного комплекса».

В Совете Федерации прошло заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Провел заседание председатель Комитета СФ Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Майоров

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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В ходе заседании сенаторы обсудили подготовку к «правительственному часу» на тему «О долгосрочной стратегии развития рыбохозяйственного комплекса», который пройдет в рамках 463-го заседания палаты.

С информацией по этому вопросу выступил статс-секретарь – заместитель Министра сельского хозяйства Иван Лебедев. Он представил основные тезисы доклад, с которыми выступит Министр Дмитрий Патрушев.

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Достижение целей и решение задач, предусмотренных в проекте стратегии развития рыбохозяйственного комплекса РФ на период до 2030 года, возможно при создании механизмов, способствующих повышению инвестиционной привлекательности рыбной отрасли

В документе отмечается, что достижение целей и решение задач, предусмотренных в проекте стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года, разработанном Министерством сельского хозяйства РФ, возможно при создании механизмов, способствующих повышению инвестиционной привлекательности рыбной отрасли, обновлении и модернизации основных производственных фондов и объектов инфраструктуры, в том числе строительстве современного рыбопромыслового флота и высокотехнологичных рыбоперерабатывающих заводов, повышении глубины переработки производимой рыбной продукции и увеличении доли такой продукции при экспортных поставках.

Сенаторы отмечают, что для достижения целей проекта стратегии необходима совместная работа федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Федерации, предприятий рыбной отрасли и общественных объединений по решению комплекса задач различной отраслевой направленности.

В частности, в проекте документа предлагается рекомендовать Правительству РФ ускорить рассмотрение и утверждение Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года.

Кроме этого рекомендовано обеспечить сохранение действующего механизма предоставления права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за исключением крабов, в отношении которых выделены квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, на срок действия договоров, установленный главой 8 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», обеспечить в соответствии со статьями 61, 63, 64 и 65 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» переоформление договоров на рыбопромысловые участки до 31 декабря 2019 года и так далее.

В проекте постановления органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендуется обеспечить разработку и принятие региональных программ долгосрочного развития рыбохозяйственного комплекса.

В ходе заседания сенаторы рассмотрели ряд федеральных законов и законопроектов.

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