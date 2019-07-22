Банк России приобрел акции ПАО «МИнБанк» (22.07.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation
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Банк России приобрел акции ПАО «МИнБанк»
Банк России стал владельцем свыше 99,99% обыкновенных акций публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк» (рег. № 912) (далее — ПАО «МИнБанк»).
Указанные действия осуществлены в рамках реализации плана участия Банка России по предупреждению банкротства ПАО «МИнБанк», предусматривающего приобретение Банком России дополнительного выпуска обыкновенных акций Банка в размере 128,7 млрд рублей.
22 июля 2019 года
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