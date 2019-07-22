В Баку стартовал Европейский юношеский Олимпийский летний фестиваль

Source: Russia Ministry of Sport

21 июля в Баку (Азербайджан) состоялась торжественная церемония открытия XV Европейского юношеского Олимпийского летнего фестиваля, участниками которого стали около 3600 спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из 50 стран. В ближайшую неделю они разыграют 128 комплектов наград в спортивной гимнастике, лёгкой атлетике, велосипедном спорте, баскетболе, волейболе, гандболе, дзюдо, спортивной борьбе, теннисе и плавании.

Участников церемонии поприветствовал президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич. «Для вас это первый олимпийский опыт по многим видам спорта. Здесь у вас есть уникальный шанс для того, чтобы продемонстрировать свои способности. Это также является возможностью доказать, что в Европе формируется новое поколение спортсменов с олимпийскими идеалами», – обратился он к спортсменам.

Ранее в этот же день первые четыре комплекта наград разыграли борцы. Россияне завоевали четыре бронзовые медали. Призёрами в составе российской команды стали Максим Гуров (греко-римская борьба, до 45 кг), Даниил Григорьев (греко-римская борьба, до 55 кг), Эльдар Асакаев (вольная борьба, до 45 кг) и Магомед-Эми Эльтемиров (вольная борьба, до 55 кг).

Европейские юношеские Олимпийские фестивали проводятся, начиная с 1991 года, каждые два года.

XV Европейский юношеский Олимпийский летний фестиваль продлится до 27 июля.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Максима Гурова, Даниила Григорьева, Эльдара Асакаева, Магомед-Эми Эльтемирова и тренеров спортсменов с наградами Фестиваля и желает новых успехов и достижения всех намеченных целей!

С использованием информации ТАСС

Фото: Наталья Пахаленко / Олимпийский комитет России

Пресс-служба Минспорта России

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