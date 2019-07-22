Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#главное22.07.2019 13:35

В Гвианский космический центр отправлены «Фрегаты»

C территории НПО Лавочкина состоялась отправка контейнеров с разгонными блоками «Фрегат‑М». Изделия доставлены автомобильным транспортом в Морской порт г. Санкт-Петербург, после чего осуществлена погрузка контейнеров на морское судно, которое, в свою очередь, 17 июля отправилось в порт Париакабог, Куру (Французская Гвиана).

В составе ракеты космического назначения «Союз-СТ» разгонные блоки «Фрегат-М» обеспечат выведение на орбиту иностранных спутников. Запуски запланированы на IV квартал текущего года из Гвианского космического центра в рамках российско-европейского проекта «Союз в ГКЦ».

Разгонный блок серии «Фрегат» обеспечивает эффективное выполнение всех задач по выведению одного или нескольких космических аппаратов на рабочие орбиты или отлетные от Земли траектории. Весь процесс выведения осуществляется автономно, без вмешательства с Земли. «Фрегат» обладает исключительными качествами: длительное (до 2-х суток) время активного существования, алгоритмы управления, позволяющие преодолевать нештатные ситуации, многократность (до 7 раз) включения маршевой двигательной установки, высочайшая надежность и, практически, идеальная точность выведения, что дает разгонному блоку неоспоримые конкурентные преимущества над мировыми аналогами.

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