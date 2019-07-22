В Красноярском крае по требованию прокурора Норильской станцией скорой медицинской помощи погашена задолженность перед предпринимателями на сумму более 7 млн. рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Норильска Красноярского края в КГБУЗ «Норильская станция скорой медицинской помощи» провела проверку исполнения государственным заказчиком законодательства в части своевременности оплаты обязательств по государственным контрактам.

Установлено, что медицинское учреждение несвоевременно оплачивает услуги поставщиков, в связи с чем перед субъектами предпринимательской деятельность образовалась кредиторская задолженность.

В рамках предоставленных полномочий публичным заказчиком заключены договоры с представителями бизнеса, которыми в оговоренный срок обязательства исполнены, работы выполнены. При этом в нарушение требований закона полный расчет с хозяйствующими субъектами не произведен.

Несвоевременная оплата приводит к начислению пени и увеличению бюджетных расходов, а также нарушает права предпринимателей.

В целях устранения закона руководителю Норильской станции скорой медицинской помощи внесено представление.

Благодаря вмешательству прокуратуры заказчиком погашена задолженность по контрактам на сумму свыше 7 млн. рублей.

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