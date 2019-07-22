В Сахалинской области суд по иску прокуратуры обязал бывшего исполняющего обязанности мэра Южно-Курильского городского округа вернуть деньги, полученные в результате коррупционного правонарушения

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В Сахалинской области прокуратура провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства.

Установлено, что исполняющий обязанности мэра Южно-Курильского городского округа при наличии конфликта интересов предложил представительному органу местного самоуправления рассмотреть направленный проект правового акта, устанавливающий ему надбавку за особые условия службы на 200% больше, чем определено законодательством, а получив одобрение – подписал соответствующий документ.

За период действия незаконного положения, чиновник получил свыше 1,2 млн. рублей.

Реагируя на выявленные нарушения закона, прокуратурой Южно-Курильского района принесен протест на принятый нормативный акт, который впоследствии решением собрания муниципального образования приведен в соответствие с законом, однако излишне выплаченные денежные средства в бюджет так и не были возвращены.

В этой связи, прокурором Южно-Курильского района в суд направлено заявление о взыскании с мэра неосновательного обогащения.

Суд требования прокурора удовлетворил и обязал вернуть излишне полученные средства в бюджет.

Судебное решение исполнено, ущерб, причиненный муниципальному образованию возмещен.

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