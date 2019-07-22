В Ульяновской области члены организованной группы должностных лиц осуждены за хищение муниципальных земельных участков стоимостью более 22 млн. рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня, 22 июля 2019 года, Железнодорожный районный суд г. Ульяновска вынес приговор по уголовному делу в отношении группы жителей региона. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных чч. 2-4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору и организованной группой).

В суде установлено, что заместитель начальника Ульяновского отдела (Ульяновский и Цильнинский районы) управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области организовывал изготовление поддельных распоряжений руководителя органа местного самоуправления о якобы выделении подконтрольным ему лицам муниципальных земельных участков.

Занимавшийся риэлторской деятельностью мужчина направлял данные документы в соответствующие органы для изготовления кадастровых паспортов и незаконной регистрации права собственности.

В реализации аферы также принимали участие инженер по землеустройству отдела геодезии и землеустройства Ульяновского областного государственного унитарного предприятия Бюро технической инвентаризации и ведущий специалист-эксперт отдела регистрации прав на земельные участки регионального Управления Росреестра.

После этого земельные участки продавались, а вырученные денежные средства расходовались членами организованной преступной группы по собственному усмотрению.

В результате в период с августа 2013 по июль 2015 гг. указанными незаконными действиями муниципальным образованиям «г. Ульяновск» и «Ульяновский район» был причинен ущерб в размере более 22 млн. рублей.

Согласившись с позицией прокуратуры Ульяновской области, Железнодорожный районный суд г. Ульяновска признал указанных лиц виновными в совершении инкриминированных преступлений и приговорил их к лишению свободы на сроки от 4 лет 3 месяцев до 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафами в размере от 300 тыс. до 1 млн. рублей.

Кроме того, определено взыскать с осужденных причиненный их незаконными действиями муниципальным бюджетам материальный ущерб.

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