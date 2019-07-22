В Ямало-Ненецком автономном округе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокурор г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного бухгалтера одного из муниципальных предприятий гостиничного обслуживания. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

По версии следствия, в январе 2018 года на указанном предприятии состоялись торги для приобретения продуктов питания на сумму свыше 1,4 млн. рублей. Главный бухгалтер, являющийся председателем единой комиссии по осуществлению закупок, дал указание составить фиктивные протоколы рассмотрения и оценки заявок. Это позволило аффилированному лицу одержать победу и заключить договор на поставку продукции. Аналогичным образом на предприятии проведены торги в апреле 2018 года.

В результате указанных действий были нарушены права и интересы трех хозяйствующих субъектов.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Лабытнангский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа для рассмотрения по существу.

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