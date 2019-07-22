Женская сборная России по фехтованию на рапирах выиграла командные соревнования Чемпионата мира

Source: Russia Ministry of Sport

22 июля в Будапеште (Венгрия) на Чемпионате мира по фехтованию российские рапиристки Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Аделина Загидуллина и Лариса Коробейникова выиграли командный турнир.

В финале россиянки одержали победу над итальянками. Бронзовые награды достались американкам.

«Мы ждали, что встреча будет тяжёлой, – сказала лидер российской команды Инна Дериглазова. – Итальянки были серьёзно нацелены на победу, но мы сделали всё возможное и невозможное, чтобы закончить этот Чемпионат мира на хорошей ноте».

«Мы – чемпионки мира, мы гордимся! Но по-настоящему осознавать это будем потом. Впереди у нас Олимпийские игры – надо готовиться, стараться, стремиться выступать успешно», – подчеркнула она.

После пяти медальных дней Чемпионата мира по фехтованию сборная России поднялась на первое место в общекомандном зачёте с двумя золотыми, тремя серебряными и одной бронзовой наградами. Второе место заняла команда Франции (2-1-0), третье – представители Республики Корея (2-0-1).

Министерство спорта Российской федерации поздравляет Инну Дериглазову, Анастасию Иванову, Аделину Загудиллину, Ларису Коробейникову и тренеров спортсменок с наградой Чемпионата мира и желает новых высоких спортивных результатов и побед!

С использованием информации ТАСС

Фото: Григорий Сысоев / РИА «Новости»

Пресс-служба Минспорта России

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