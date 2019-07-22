Казань примет Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года

Source: Russia Ministry of Sport

21 июля в Кванджу (Республика Корея) состоялось заседание бюро Международной федерации плавания (FINA), на котором было принято решение о проведении Чемпионата мира по водным видам спорта в 2025 года в Казани (Республика Татарстан), а 2027 года – в Будапеште (Венгрия).

Оба города уже принимали крупнейшие международные соревнования по водным видам спорта. В 2015 году Чемпионат мира прошёл в Казани, а в 2017 году – в Будапеште.

«Проведение в столице Татарстана соревнований по плаванию, прыжкам в воду, хайдайвингу стало уже доброй традицией, поэтому выбор FINA считаю закономерным, – заявил Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. – Казань имеет огромный опыт проведения самых крупных соревнований, поэтому не сомневаюсь, что турнир в 2025 году пройдет на высочайшем уровне. Уверен, что все иностранные делегации и болельщики в очередной раз восхитятся красотой, комфортом города и гостеприимством его жителей, а отечественные спортсмены порадуют высокими результатами».

«Решение бюро FINA было единогласным, – отметил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. – Практика показала, что организаторы турнира в Казани и Будапеште сработали успешно, поэтому будет иметь место дружеское соперничество».

«Наша заявка похожа на ту, что мы делали в 2015 году. Конечно, будут корректировки, изменения – мы находимся в дискуссии по поводу основного объекта, есть несколько вариантов расположения, – сказал Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов. – Как в 2015 году после основного турнира мы проведём Чемпионат мира в категории Masters. Он пройдёт на тех же объектах, планируем, что приедет большое количество спортсменов».

Напомним, что в Чемпионате мира по водным видам спорта 2015 года в Казани приняли участие около 2500 спортсменов из 190 стран.

С использованием информации ТАСС

Фото: пресс-служба Администрации Республики Татарстан

Пресс-служба Минспорта России

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