Международный день бокса отмечают в более 200 странах

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 22 июля, в более 200 странах отмечается Международный день бокса. В Российской Федерации День бокса отмечают в третий раз. Праздник получил одобрение Международной ассоциации бокса (AIBA) и с 2019 года отмечается во всех странах-участницах организации.

В России основные мероприятия Международного дня бокса прошли накануне, 21 июля, в Москве на Красной площади. В ходе протокольной части центрального старта спортивного праздника было зачитано приветствие Президента Российской Федерации Владимира Путина участникам и гостям мероприятия.

«Этот масштабный праздник продолжил добрые традиции Всероссийского дня бокса, перенял его самые привлекательные и яркие особенности – обширную программу и тёплую, гостеприимную атмосферу, собрал вместе большое количество участников – признанных мастеров и талантливую молодёжь, тренеров и многочисленных болельщиков, объединил людей разных возрастов вокруг спорта и активного образа жизни», – говорится в поздравлении Владимира Путина.

«Уверен, Международный день бокса послужит дальнейшему развитию этого вида единоборств в нашей стране, давшей миру немало выдающихся чемпионов, вдохновит подрастающее поколение заниматься физической культурой, самосовершенствоваться, воспитывать в себе твёрдость характера и волю к победе, – подчеркнул глава государства. – Желаю всем незабываемых впечатлений, успехов и всего наилучшего».

В рамках мероприятия на Красной площади состоялась массовая тренировка по боксу, участниками которой стали более четырёх тысяч человек, проведены боксерские поединки. Кроме того, для гостей праздника были организованы лекции, мастер-классы, викторины, тестирование ГТО.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет поклонников бокса с праздником и желает всем спортивных успехов и достижений!

Фото: Федерация бокса России / rusboxing.ru

Пресс-служба Минспорта России

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