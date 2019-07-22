Наблюдения космического аппарата «Спектр-РГ»

Source: Russia Federal Space

В течение последних нескольких суток при помощи ряда российских оптических телескопов проведена серия наблюдений космического аппарата «Спектр-РГ».

Такие наблюдения очень важны: они позволяют уточнить траекторию движения аппарата, что даст возможность управлять им таким образом, чтобы при перелете в точку Лагранжа L2 затратить как можно меньше топлива. В свою очередь, в будущем это поможет увеличить длительность активной работы аппарата на орбите.

В наблюдениях принимали участие Российско-турецкий 1,5-метровый телескоп (РТТ-150), 1-метровый телескоп Цейсс-1000 Специальной астрофизической обсерватории РАН, 1,6-метровый телескоп Саянской обсерватории Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, 60-сантиметровый телескоп Института астрономии РАН на пике Терскол, телескопы Крымской астрофизической обсерватории и др.

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Для уточнения траектории 15 июля проводились оптические наблюдения космического аппарата

В результате этих наблюдений параметры орбиты были в значительной степени уточнены. Это позволит выдать более точный управляющий импульс для маневра коррекции орбиты, который состоится вечером 22 июля 2019 г.

В настоящее время космический аппарат «Спектр-РГ» находится на расстоянии около 700 тысяч километров от Земли (по направлению на созвездие Орла) и движется к точке Лагранжа L2 системы «Солнце – Земля» со скоростью около 800 м/с относительно Земли.

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