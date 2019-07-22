Органы прокуратуры Иркутской области продолжают защищать жилищные права граждан, пострадавших от наводнения в городе Тулуне

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Тулунская межрайонная прокуратура Иркутской области проверила соблюдение права граждан, пострадавших от наводнения.

По результатам рассмотрения обращений граждан межрайонной прокуратурой выявлены нарушения в деятельности администрации муниципального образования «город Тулун».

Благодаря вмешательству прокуратуры пресечены факты несвоевременного, некачественного составления актов обследования домов на предмет их пригодности для дальнейшего проживания. Тогда как ранее, акты не содержали информацию о дате проведенного обследования, подписей, сведений обо всех проживающих в помещении гражданах, что создавало препятствия в получении ими мер государственной поддержки.

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