Source: Russia – Council of the Federation

На заседании Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера обсудили ряд федеральных законов.

В Совете Федерации состоялось заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Провел заседание председатель Комитета СФ Олег Мельниченко. МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области

Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Олег Мельниченко

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Сенатор представил Федеральный закон «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 131 Федерального закона «О противодействии коррупции».

Законопроект был внесен заместителем Председателя Совета Федерации Андреем Турчаком, ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области соавторами стали члены Совета Федерации Олег Мельниченко, Андрей Шевченко, ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области Вячеслав Тимченко, ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области и депутаты Государственной Думы.

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Как подчеркнул Олег Мельниченко, изменения касаются установления более мягких мер ответственности для депутатов представительных органов муниципальных образований, назначаемых за коррупционные правонарушения.

Законом вводятся альтернативные меры ответственности депутатов представительного органа муниципального образования, членов выборного МСУ, выборных должностных лиц МСУ за предоставление недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе

Он пояснил, что законом вводятся альтернативные меры ответственности депутатов представительного органа муниципального образования, членов выборного местного самоуправления, выборных должностных лиц МСУ за предоставление недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, если искажения этих сведений являются несущественными.

Глава Комитета СФ отметил, что в соответствии с действующей на сегодняшний день нормой при выявлении этого нарушения высшее должностное лицо субъекта РФ обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий указанных лиц. Законом предусматриваются такие меры ответственности, как предупреждение, освобождение от должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе МСУ без прекращения полномочий, а также запрет занимать соответствующие должности.

По словам Олега Мельниченко, документ устанавливает, что порядок принятия решения о применении указанных выше мер ответственности определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

В ходе заседания был рассмотрен Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 5 и 8 Федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации».

Законом устанавливается, что порядок возмещения убытков, причиненных малочисленным народам, объединениям малочисленных народов, лицам, относящимся к малочисленным народам, в результате нанесения ущерба исконной среде обитания этих народов хозяйственной деятельности организаций всех форм собственности, а также физическим лицам, утверждается Правительством РФ.

Изменения, предусмотренные Федеральным законом, позволят снизить социальную напряженность в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов России, повысить эффективность взаимодействия ресурсодобывающих компаний и малочисленных народов с целью обеспечения прав этих нардов на защиту их исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов, считают парламентарии.

Олег Мельниченко подчеркнул, что принятие этого закона – большой шаг вперед, поскольку этот вопрос уже давно требовал своего решения. «Документ позволит упорядочить все вопросы в этой сфере. При этом он не ущемляет права субъектов Федерации», — сказал сенатор.

Парламентарии рассмотрели указанные федеральные законы и рекомендовали палате одобрить их на пленарном заседании.

В рамках заседания Комитет СФ рассмотрел ряд федеральных законов, по которым является соисполнителем, а также ряд законопроектов.

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