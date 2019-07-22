Россияне поднялись на третье место в общекомандном зачёте Европейского юношеского Олимпийского летнего фестиваля

Source: Russia Ministry of Sport

22 июля в Баку (Азербайджан) во второй соревновательный день XV Европейского юношеского Олимпийского летнего фестиваля, в котором участвуют спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет, разыграно 10 комплектов наград. Россияне пополнили актив сборной двумя золотыми, одной серебряной и одной бронзовой медалями.

«Золото» завоевали Магомедамин Бекбулатов (вольная борьба, до 48 кг) и Фёдор Бартуев (вольная борьба, до 60 кг). Серебряным призёром стал Магомед Гигиев (греко-римская борьба, до 60 кг). Бронзовую награду выиграла Алина Касабиева (женская борьба, до 61 кг).

В общекомандном зачёте сборная России поднялась на третье место. В копилке россиян две золотые, одна серебряная и пять бронзовых медалей. Лидируют хозяева соревнований – команда Азербайджана (4-4-2), на втором месте – представители Италии (3-0-1).

По общему количеству наград первые – азербайджанцы (10), вторые – россияне (8), третьи – белорусы (6).

XV Европейский юношеский Олимпийский летний фестиваль продлится до 27 июля. На соревнованиях разыгрываются награды в спортивной гимнастике, лёгкой атлетике, велосипедном спорте, баскетболе, волейболе, гандболе, дзюдо, спортивной борьбе, теннисе и плавании.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Магомедамина Бекбулатова, Фёдора Бартуева, Магомеда Гигиева, Алину Касабиеву и тренеров российских спортсменов с медалями соревнований и желает новых спортивных успехов и ярких побед!

Фото: eyofbaku2019.com

Пресс-служба Минспорта России

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