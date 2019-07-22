Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#главное#Сириус22.07.2019 15:03

Сириус соединил МКС и школьников

В Образовательном центре «Сириус» 22 июля 2019 года состоялся двенадцатый «Космический урок». Темой для обсуждения стали проекты, разработанные ребятами направления «Космические технологии» в рамках проектной программы «Большие вызовы».

В уроке приняли участие воспитанники Образовательного центра «Сириус» и Дворца творчества города Томска, школьники аэрокосмического класса лицея при Томском политехническом университете, а также учащиеся аэрокосмического класса из города Королева.

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С борта Международной космической станции ребят поприветствовали космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Александр Скворцов. Почетными гостями и экспертами выступили генеральный директор НПО «Энергомаш Игорь Арбузов, директор Департамента Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин, советник генерального директора РКК «Энергия» Александр Чернявский, а также летчик-космонавт, Герой России, космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров.

В течение целого часа школьники в онлайн эфире презентовали свои проекты, а эксперты давали оценку применяемости и реализуемости их идей. В конце мероприятия у ребят была возможность задать вопросы членам экипажа МКС и почетным гостям.

Организаторами «Космического урока» по традиции стали Госкорпорация «Роскосмос», ПАО «РКК «Энергия», Образовательный центр «Сириус» и Томский государственный педагогический университет.

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