Состоится 463-е заседание Совета Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторам предстоит рассмотреть закон о географическом указании места происхождения товара как объекте интеллектуальных прав, принять Обращение Совета Федерации к Правительству РФ по вопросу импортозамещения специализированных продуктов для детского питания и ингредиентов для их производства в Российской Федерации.

В Совете Федерации состоится 463-е заседание.

В начале будет рассмотрен вопрос об освобождении Владимира Малиновского от должности заместителя Генерального прокурора РФ.

Сенаторам предстоит рассмотреть закон о географическом указании места происхождения товара как объекте интеллектуальных прав. Законопроект был внесен в Государственную Думу Председателем СФ Валентиной Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга заместителем Председателя СФ Ильясом Умахановым, УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан председателем Комитета СФ по науке, образованию и культуре Зинаидой Драгункиной, ДрагункинаЗинаида Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы первым заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан членом Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергеем Фабричным. ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области

Члены Совета Федерации обсудят вопрос о ратификации Конвенции Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму, рассмотрят законы о совершенствовании примирительных процедур, об упрощении использования бюджетных средств для достройки проблемных объектов недвижимости, о создании федеральной схемы обращения с отходами I и II классов опасности.

В повестке также законы об усилении ответственности за воспрепятствование деятельности медработников, за подделку документов, за нарушение режима труда и отдыха водителей, а также за нарушение процедуры технического осмотра транспортных средств, об упрощении порядка декларирования доходов депутатов сельских поселений, о введении альтернативных мер ответственности муниципальных депутатов за предоставление недостоверных или неполных сведений о доходах.

Законодатели намерены принять Обращение Совета Федерации к Правительству РФ по вопросу импортозамещения специализированных продуктов для детского питания и ингредиентов для их производства в Российской Федерации.

В ходе «правительственного часа» Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев расскажет о долгосрочной стратегии развития рыбохозяйственного комплекса страны.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступит с докладом о своей деятельности за 2018 год.

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