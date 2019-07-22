Т. Гигель: Закон «Об охране Телецкого озера» должен помочь сохранить этот уникальный объект и обеспечить условия для жизни людей

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации открылась фотовыставка, посвященная Телецкому озеру.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель приняла участие в открытии фотовыставки «Алтын-Кёль — Золотое озеро».

Татьяна Гигель

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Открытие в Совете Федерации фотовыставки, посвященной Телецкому озеру

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Открытие в Совете Федерации фотовыставки, посвященной Телецкому озеру

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Открытие в Совете Федерации фотовыставки, посвященной Телецкому озеру

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Открытие в Совете Федерации фотовыставки, посвященной Телецкому озеру

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Открытие в Совете Федерации фотовыставки, посвященной Телецкому озеру

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Открытие в Совете Федерации фотовыставки, посвященной Телецкому озеру

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Открытие в Совете Федерации фотовыставки, посвященной Телецкому озеру

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Открытие в Совете Федерации фотовыставки, посвященной Телецкому озеру

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Открытие в Совете Федерации фотовыставки, посвященной Телецкому озеру

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Открытие в Совете Федерации фотовыставки, посвященной Телецкому озеру

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Татьяна Гигель

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Выставка организована представителями Алтайского заповедника и посвящена объекту Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, уникальному природному символу России — Телецкому озеру.

В экспозиции представлены пейзажные надводные и подводные, а также подледные фотографии Телецкого озера. Их авторы — сотрудники Алтайского заповедника.

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«Телецкое озеро уникально не только по количеству пресной воды — , оно уникально по своей природе, по своей структуре. Это место неподражаемой красоты. Многие туристы — а Республику Алтай посещают более одного миллиона человек ежегодно — стремятся увидеть это озеро своими глазами», — отметила в своем выступлении Татьяна Гигель.

Сенатор напомнила, что два года назад в Совете Федерации проходили парламентские слушания по проблеме сохранения Телецкого озера. Татьяна Гигель сообщила, что на федеральном и региональном уровнях продолжается работа по созданию правовых актов, направленных на сохранение водоема. В частности, дорабатывается проект федерального закона «Об охране Телецкого озера». По словам сенатора, парламентарии в своей работе ориентируются на закон «Об охране озера Байкал».

«Принимаемый закон должен регулировать сохранение этой уникальной красоты, и, в тоже время, обеспечить условия для жизни людей на этой территории. Надо найти золотой баланс», — подчеркнула Татьяна Гигель.

В открытии выставки приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, директор «Алтайского государственного природного биосферного заповедника» Игорь Калмыков, эксперт Росзаповедцентра Минприроды России Наталия Судец, Полномочный представитель Республики Алтай в Москве Ирина Лозовая, представители Алтайского землячества и авторы представленных работ.

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