Premier Mateusz Morawiecki: Odbudowujemy potencjał polskiej armii

Source: President of Poland in Polish

Modernizacja będzie realizowana przez polski przemysł zbrojeniowy w Zakładach Mechanicznych Bumar-Łabędy. Kwota zawartego kontraktu to 1,75 mld zł. Czołgi będą remontowane w latach 2019-2025.

Mamy do czynienia z kolejnym milowym krokiem do odbudowy potencjału polskiej armii – zaznaczył premier. Udało się dopiąć umowę, która daje możliwość rozwijania naszych umiejętności i utrzymania miejsc pracy w Gliwicach dla ponad tysiąca pracowników, kooperantów i firm współpracujących z Zakładami Mechanicznymi Bumar-Łabędy – dodał. Jak podkreślił szef rządu, zawarty kontrakt pozwoli na utrzymanie miejsc pracy przez najbliższe 6 lat.

Umowa pozwala wierzyć w to, że wchodząc powoli w trzecią dekadę XXI wieku, nasza armia będzie coraz lepiej uzbrojona i zdolna do samodzielnej – w ramach NATO – obrony naszego terytorium – powiedział Mateusz Morawiecki.

MIL OSI