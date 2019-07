Premier w Truskolasach: Inicjujemy budowę boiska, które będzie służyło dzieciom i młodzieży

Source: President of Poland in Polish

Mateusz Morawiecki podkreślił wagę systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w Polsce. Chcemy wprowadzić kreatywne rozwiązania, które będą polegały nie tylko na kopiowaniu najlepszych rozwiązań, ale też będą naszym nowatorskim podejściem do futbolu – zaznaczył.

Dzięki takim projektom rząd dba o zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, a także stawia na profesjonalną infrastrukturę sportową. W różnych polskich gminach i powiatach chcemy szerzej rozwinąć ten program sportowy – zadeklarował szef rządu.

Jak podkreślił Mateusz Morawiecki, wszystko po to, żeby dzieci cieszyły się grą w piłkę nożną, a Polacy cieszyli się z naszych zwycięstw.

Jakub Błaszczykowski od wielu lat starał się o możliwość budowy w Truskolasach boiska z prawdziwego zdarzenia. W tym roku inicjatywa została wsparta przez rząd.

Inwestycja zakłada budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną. Jej koszt to ok. 1,8 – 2 mln zł. Dofinansowanie z rezerwy ogólnej Prezesa Rady Ministrów będzie wynosić 1 mln zł.

