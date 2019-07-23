Вводится административная ответственность за воспрепятствование работодателем осуществлению работником права на замену кредитной организации

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы одобрили изменения в КоАП РФ.

Совет Федерации одобрил изменение в статью 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за воспрепятствование работодателем осуществлению работником права на изменение кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата.

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Как сообщил член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин, ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области КоАП РФ дополняется положением об ответственности за воспрепятствование работодателем осуществлению работником права на замену кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата.

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