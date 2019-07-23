Встреча с врио главы Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым

Source: President of Russia – Kremlin
В.Путин: Казбек Валерьевич, расскажите подробнее, как складывается ситуация, из чего она складывается и какие планы в республике?
К.Коков: Уважаемый Владимир Владимирович!
Прежде всего хотел бы поблагодарить Вас за внимание, которое Вы оказываете Кабардино-Балкарской Республике, ее социально-экономическому развитию.
В первом полугодии 2019 года удалось достичь тенденции роста по основным направлениям экономики. Индекс промышленного производства составил 102 процента, объем сельскохозяйственного производства составил 11,4 миллиарда, что, соответственно, получается 102,8 процента к прошлому году, аналогичному периоду.
Также тенденция роста наблюдается в строительной сфере, в обороте розничной торговли, есть положительная динамика притока туристов в республику – порядка семи процентов по итогам первого полугодия.
Сохраняется достигнутый в прошлом году темп роста объема инвестиций в основной капитал – порядка 108 процентов. Продолжается тенденция роста средней заработной платы – порядка 2,5 процента, сегодня она составляет 26 тысяч 300 рублей – средняя заработная плата.
Основной акцент в работе по итогам 2018 года был направлен на оздоровление государственных финансов. Благодаря ряду мероприятий, комплексу мер, которые предприняты по мобилизации налоговых, неналоговых доходов, а также при поддержке федеральных органов власти, удалось достичь снижения государственного долга на 1,8 миллиарда рублей, что позволило не нарушить Бюджетный кодекс и, соответственно, продолжить работу в первом полугодии.
Рост собственных доходов составил порядка 109 процентов, что позволило снизить также государственный долг до восьми миллиардов рублей.
В.Путин: А был сколько?
К.Коков: 12 миллиардов.
В.Путин: Хорошие показатели.
К.Коков: Сегодня те средства, которые мы экономим на процентах, будем направлять на различные социальные нужды.
В целом по всем остальным направлениям в части строительства тоже наблюдается рост. Хотел бы отметить, что Кабардино-Балкария активно включилась в реализацию майских указов.
На сегодня 5,6 миллиарда рублей уже получены из федерального бюджета на реализацию национальных проектов. Самыми финансово емкими проектами у нас являются демография и образования.
В рамках проекта «Демография» до 2021 года в дошкольном образовании мы планируем достичь 100-процентной обеспеченности местами детям до трех лет: порядка 49 объектов будет введено.
В.Путин: До трех лет?
К.Коков: Дошкольное образование до трех лет. Порядка 49 объектов на 2860 мест; 19 объектов будут введены уже в этом году.
Также по образованию. Сегодня в республике во вторую смену учится порядка 10 процентов или 9700 человек. Мы сегодня активно работаем в данном направлении.
К концу года введены две школы на 1000 мест. Также программой «Образование» предусмотрено строительство еще четырех школ. К концу года планируется завершение еще одной современной школы в Нальчике на 1224 места.
Кроме этого, будет построено в рамках нацпроекта еще три школы, что позволит сократить вторую смену на 2400 человек.
В.Путин: (Смотрит материалы.) У вас из этих проектов больше всего средств предусмотрено на демографию.
К.Коков: Как раз на строительство объектов…
В.Путин: И на образование.
К.Коков: Да.
В.Путин: Два основных наиболее капиталоемких направления.
К.Коков: Также в целом на дороги, на спорт много направляется средств. В этом году первый раз порядка 300 миллионов направлено из дорожного фонда на муниципальные территории республики, что позволит значительно улучшить качество дорог в муниципальных районах.
Несмотря на положительные тенденции социально-экономического развития, республика по многим показателям, к сожалению, отстает от среднероссийских показателей.
Это доля внутреннего регионального продукта на душу населения, это низкий уровень заработной платы, доходы населения. К великому сожалению, доля населения за чертой бедности сегодня составляет24 процента.
Исходя из этого, мы поставили перед собой задачу достичь темпов роста выше средних по экономике, иного пути у нас нет. Для этого мы внесли коррективы во все стратегические документы, плановые документы, стратегию социально-экономического развития, что, считаем, совместно с реализацией майских указов, позволит изменить ситуацию в лучшую сторону.
В.Путин: В целом тенденции неплохие, я бы сказал, положительные, поэтому хочу пожелать Вам успехов.
Главное, чтобы у вас выстроились хорошие рабочие отношения с федеральными министерствами, ведомствами, чтобы вовремя шло финансирование, ритмично, а вы были готовы к освоению тех средств, тех ресурсов, которые предусмотрены на соответствующие национальные проекты применительно к республике.