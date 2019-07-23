Встреча с врио главы Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Казбек Валерьевич, расскажите подробнее, как складывается ситуация, из чего она складывается и какие планы в республике?

К.Коков: Уважаемый Владимир Владимирович!

Прежде всего хотел бы поблагодарить Вас за внимание, которое Вы оказываете Кабардино-Балкарской Республике, ее социально-экономическому развитию.

В первом полугодии 2019 года удалось достичь тенденции роста по основным направлениям экономики. Индекс промышленного производства составил 102 процента, объем сельскохозяйственного производства составил 11,4 миллиарда, что, соответственно, получается 102,8 процента к прошлому году, аналогичному периоду.

Также тенденция роста наблюдается в строительной сфере, в обороте розничной торговли, есть положительная динамика притока туристов в республику – порядка семи процентов по итогам первого полугодия.

Сохраняется достигнутый в прошлом году темп роста объема инвестиций в основной капитал – порядка 108 процентов. Продолжается тенденция роста средней заработной платы – порядка 2,5 процента, сегодня она составляет 26 тысяч 300 рублей – средняя заработная плата.

Основной акцент в работе по итогам 2018 года был направлен на оздоровление государственных финансов. Благодаря ряду мероприятий, комплексу мер, которые предприняты по мобилизации налоговых, неналоговых доходов, а также при поддержке федеральных органов власти, удалось достичь снижения государственного долга на 1,8 миллиарда рублей, что позволило не нарушить Бюджетный кодекс и, соответственно, продолжить работу в первом полугодии.

Рост собственных доходов составил порядка 109 процентов, что позволило снизить также государственный долг до восьми миллиардов рублей.

В.Путин: А был сколько?

К.Коков: 12 миллиардов.

В.Путин: Хорошие показатели.

К.Коков: Сегодня те средства, которые мы экономим на процентах, будем направлять на различные социальные нужды.

В целом по всем остальным направлениям в части строительства тоже наблюдается рост. Хотел бы отметить, что Кабардино-Балкария активно включилась в реализацию майских указов.

На сегодня 5,6 миллиарда рублей уже получены из федерального бюджета на реализацию национальных проектов. Самыми финансово емкими проектами у нас являются демография и образования.

В рамках проекта «Демография» до 2021 года в дошкольном образовании мы планируем достичь 100-процентной обеспеченности местами детям до трех лет: порядка 49 объектов будет введено.

В.Путин: До трех лет?

К.Коков: Дошкольное образование до трех лет. Порядка 49 объектов на 2860 мест; 19 объектов будут введены уже в этом году.

Также по образованию. Сегодня в республике во вторую смену учится порядка 10 процентов или 9700 человек. Мы сегодня активно работаем в данном направлении.

К концу года введены две школы на 1000 мест. Также программой «Образование» предусмотрено строительство еще четырех школ. К концу года планируется завершение еще одной современной школы в Нальчике на 1224 места.

Кроме этого, будет построено в рамках нацпроекта еще три школы, что позволит сократить вторую смену на 2400 человек.

В.Путин: (Смотрит материалы.) У вас из этих проектов больше всего средств предусмотрено на демографию.

К.Коков: Как раз на строительство объектов…

В.Путин: И на образование.

К.Коков: Да.

В.Путин: Два основных наиболее капиталоемких направления.

К.Коков: Также в целом на дороги, на спорт много направляется средств. В этом году первый раз порядка 300 миллионов направлено из дорожного фонда на муниципальные территории республики, что позволит значительно улучшить качество дорог в муниципальных районах.

Несмотря на положительные тенденции социально-экономического развития, республика по многим показателям, к сожалению, отстает от среднероссийских показателей.

Это доля внутреннего регионального продукта на душу населения, это низкий уровень заработной платы, доходы населения. К великому сожалению, доля населения за чертой бедности сегодня составляет24 процента.

Исходя из этого, мы поставили перед собой задачу достичь темпов роста выше средних по экономике, иного пути у нас нет. Для этого мы внесли коррективы во все стратегические документы, плановые документы, стратегию социально-экономического развития, что, считаем, совместно с реализацией майских указов, позволит изменить ситуацию в лучшую сторону.

В.Путин: В целом тенденции неплохие, я бы сказал, положительные, поэтому хочу пожелать Вам успехов.

Главное, чтобы у вас выстроились хорошие рабочие отношения с федеральными министерствами, ведомствами, чтобы вовремя шло финансирование, ритмично, а вы были готовы к освоению тех средств, тех ресурсов, которые предусмотрены на соответствующие национальные проекты применительно к республике.

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