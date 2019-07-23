Вялый мировой рост требует благоприятных мер экономической политики

Source: IMF – News in Russian

Гита Гопинат

(Фото: Andrea Sosa Cabrios/dpa/picture alliance/Newscom)

23 июля 2019 г.

В июльском «Бюллетене перспектив развития мировой экономики» мы снижаем наши прогнозы мирового роста до 3,2 процента в 2019 году и 3,5 процента в 2020 году. Хотя это снижение на 0,1 процентного пункта для обоих лет относительно наших прогнозов в апреле является небольшим, оно усугубляет прошлые пересмотры в сторону уменьшения на значительную величину. Снижение прогноза на 2019 год вызвано негативными неожиданными изменениями роста в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, которые нейтрализуют неожиданные позитивные изменения.

Прогнозируется, что темпы роста в 2020 году повысятся по сравнению с 2019 годом. Вместе с тем, почти 70 процентов этого повышения зависит от улучшения показателей роста в переживающих стресс странах с формирующимся рынком и развивающихся странах и поэтому оно связано с высокой неопределенностью.

Рост мировой экономики является вялым и неустойчивым, но так не должно быть, поскольку это отчасти вызвано ущербом, наносимым самим себе некоторыми странами. Динамизм в мировой экономике сдерживается продолжительной неопределенностью относительно экономической политики, поскольку, несмотря на недавнее перемирие в торговых спорах между США и Китаем, напряженность в сфере торговли остается повышенной, а в области технологий возникла напряженность, которая угрожает глобальным цепочкам поставок технологической продукции, а перспективы «брексита» без достижения договоренности увеличились.

Негативные последствия неопределенности относительно экономической политики заметны в расходящихся тенденциях обрабатывающей промышленности и секторе услуг, а также в значительном ослаблении глобальной торговли. Индексы на основе обследований менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности продолжают снижаться наряду с ухудшением настроений предпринимателей, поскольку предприятия откладывают инвестиции в условиях высокой неопределенности. Рост мировой торговли, который меняется в тесной связи с инвестициями, в первом квартале 2019 года существенно замедлился до 0,5 процента (в годовом выражении), что является самым низким темпом с 2012 года. С другой стороны, сектор услуг остается динамичным, а настроения потребителей оптимистичны в условиях, когда в некоторых странах уровни безработицы снижаются до рекордно низких величин, а доходы в форме заработной платы увеличиваются.

Среди стран с развитой экономикой Соединенные Штаты, Япония, Соединенное Королевство и зона евро в первом квартале 2019 года росли быстрее, чем ожидалось. Однако некоторые факторы в основе этого роста (например, увеличение запасов материальных оборотных средств) имеют временный характер, и динамика роста в будущем может, как ожидается, ослабнуть, особенно в странах, зависящих от внешнего спроса. Из-за повышения оценок за первый квартал, особенно для США, мы несколько увеличиваем прогноз для стран с развитой экономикой (на 0,1 процентного пункта) до 1,9 процента в 2019 году. В будущем рост, как ожидается, замедлится до 1,7 процента, поскольку воздействие бюджетного стимула в США сойдет на нет, а слабый рост производительности и старение населения сдерживают долгосрочные перспективы в странах с развитой экономикой.

В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах прогноз роста на 2019 год снижен на 0,3 процентного пункта до 4,1 процента и на 0,1 процентного пункта для 2020 года до 4,7 процента. Пересмотры прогнозов на 2019 год в сторону снижения распространяются почти на все страны с крупной экономикой, хотя и по различным причинам. В Китае небольшое снижение отражает отчасти более высокие тарифы, введенные Соединенными Штатами в мае, тогда как более существенные снижения прогнозов для Индии и Бразилии объясняются более низким, чем ожидалось, внутренним спросом.

Для экспортеров биржевых товаров нарушения поставок, например, в России и Чили, а также санкции в отношении Ирана привели к снижению прогнозов несмотря на укрепление цен на нефть в ближайший период. Ожидаемый восстановительный рост в 2019–2020 годах в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах зависит от повышения роста в странах, испытывающих стресс, таких как Аргентина, Турция, Иран и Венесуэла, и поэтому сопряжен со значительной неопределенностью.

Финансовые условия в США и зоне евро дополнительно смягчились, поскольку Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк приняли более адаптивный курс денежно-кредитной политики. Странам с формирующимся рынком и развивающимся странам благоприятствует смягчение денежно-кредитной политики в крупных экономиках, но они также сталкиваются с изменчивой склонностью к риску, которая связана с напряженностью в торговой сфере. В целом финансовые условия для этой группы примерно такие же, как в апреле. Развивающиеся страны с низкими доходами, которые ранее получали в основном стабильные потоки прямых иностранных инвестиций, сейчас получают значительные изменчивые потоки портфельных инвестиций, поскольку поиск доходности в условиях низких процентных ставок сейчас достигает стран с пограничной экономикой.

Увеличение рисков ухудшения ситуации

Основным риском недостижения прогноза остается нарастание напряженности в области торговли и технологий, которое может привести к серьезным сбоям в глобальных цепочках поставок. Совместное воздействие тарифов, введенных в прошлом году, и возможных тарифов, намеченных в мае в торговле между США и Китаем, может снизить уровень мирового ВВП в 2020 году на 0,5 процента. Кроме того, неожиданное и продолжительное ухудшение настроений на финансовых рынках может выявить финансовые факторы уязвимости , которые накопились за годы низких процентных ставок, тогда как дефляционное давление может привести к трудностям обслуживания долга для заемщиков. К другим значительным рискам относятся внезапное замедление темпов роста в Китае, отсутствие восстановления в зоне евро, «брексит» без достижения договоренности и обострение геополитической напряженности.

В условиях пониженного роста и преобладания рисков недостижения прогноза мировая экономика по-прежнему находится в непростой ситуации. Поэтому крайне необходимо, чтобы страны не использовали тарифы для воздействия на сальдо двусторонней торговли или как обычный инструмент для преодоления международных разногласий. Для содействия в урегулировании конфликтов следует укрепить и модернизировать основанную на правилах систему многосторонней торговли, включив такие сферы, как цифровые услуги, субсидии и передача технологий.

Меры экономической политики по содействию роста

Денежно-кредитная политика должна оставаться мягкой, особенно там, где инфляция снижается ниже целевых показателей. Но ее необходимо дополнять обоснованной торговой политикой, которая улучшит перспективы и снизит риски ухудшения ситуации. В условиях устойчиво низких процентных ставок следует использовать макропруденциальные инструменты, с тем чтобы предотвратить нарастание финансовых рисков.

Налогово-бюджетная политика должна одновременно сочетать соображения роста, справедливости и устойчивости, в том числе защищать наиболее уязвимые слои общества. Странам с бюджетными возможностями следует инвестировать в физическую и социальную инфраструктуру для ускорения потенциального роста. В случае серьезного спада синхронизированный переход к более адаптивной налогово-бюджетной политике должен дополнить смягчение денежно-кредитной политики в зависимости от конкретных условий в соответствующих странах.

Наконец, потребность в более широком глобальном сотрудничестве является как никогда более необходимой. Помимо преодоления напряженности в области торговли и технологий, странам необходимо работать сообща для решения важнейших проблем, таких как изменение климата, международное налогообложение, коррупция, кибербезопасность, а также возможности и вызовы, связанные с новыми возникающими технологиями цифровых платежей.

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Гита Гопинат — экономический советник и директор Исследовательского департамента Международного Валютного Фонда (МВФ). Она находится в отпуске из экономического факультета Гарвардского университета, где она является профессором международных исследований и экономики, стипендиатом фонда Джона Званстра.

Исследования г-жи Гопинат, которые посвящены международным финансам и макроэкономике, публиковались во многих ведущих экономических журналах. Она является автором многочисленных научных статей по вопросам обменных курсов, торговли и инвестиций, международным финансовым кризисам, денежно-кредитной политике, долгу и кризисам в странах с формирующимся рынком.

Она является одним из редакторов текущего выпуска серии Handbook of International Economics (Справочник по международной экономике), а до этого была соредактором журнала American Economic Review и руководящим редактором журнала Review of Economic Studies. Ранее она также была содиректором программы международных финансов и макроэкономики в Национальном бюро экономических исследований (НБЭИ), приглашенным исследователем в Федеральном резервном банке Бостона и членом группы экономических советников Федерального резервного банка Нью Йорка. В 2016‑2018 годах она была экономическим советником Главного министра штата Керала, Индия. Она также входила в Консультативную группу видных деятелей Министерства финансов Индии по вопросам Группы 20-ти.

Г-жа Гопинат является избранным членом Американской академии гуманитарных и естественных наук, членом Эконометрического общества и лауреатом премии выдающемуся выпускнику Университета штата Вашингтон. В 2019 году журнал Foreign Policy назвал ее одним из ведущих мировых мыслителей, в 2014 году МВФ признал ее одним из 25 ведущих экономистов в возрасте до 45 лет, а в 2011 году Всемирный экономический форум включил ее в клуб молодых мировых лидеров (YGL). Правительство Индии присудило ей награду Pravasi Bharatiya Samman, являющуюся высшим признанием заслуг для индийцев, проживающих за рубежом. До прихода на работу в Гарвардский университет в 2005 году она была доцентом экономики в Школе бизнеса имени Бута Чикагского университета.

Г-жа Гопинат родилась в Индии. Она является гражданкой США, а также имеет заграничное гражданство Индии. Она получила степень доктора экономики в Принстонском университете в 2001 году, а до этого — степень бакалавра гуманитарных наук в Колледже Леди Шри Рам и степени магистра гуманитарных наук в Делийской школе экономики и Университете штата Вашингтон.

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