В Волгограде юридическое лицо оштрафовано на 1 млн рублей за коррупционное правонарушение

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Постановлением мирового судьи судебного участка №75 Волгоградской области общество с ограниченной ответственностью «Малахит» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Установлено, что руководитель ООО «Малахит» передал сотруднику полиции 500 тысяч рублей за прекращение проверки по факту уклонения от уплаты налогов.

Вступившим в законную силу приговором Ворошиловского районного суда от 13 июля 2018 года руководитель ООО «Малахит» признан виновным в даче взятки и осужден к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с положениями Федерального закона «О противодействии коррупции» в случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляется совершение коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В этой связи на основании постановления прокуратуры Ворошиловского района г. Волгограда суд признал ООО «Малахит» виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст.19.28 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

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