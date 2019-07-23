В Коми прокуратура добилась полного погашения долга по зарплате перед уволенными работниками предприятия

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Ухты Республики Коми провела проверку соблюдения трудового законодательства.

Основанием для ее проведения послужило обращение бывшего работника ООО «Ухтагеонефть», перед которым работодатель при увольнении не погасил долг по зарплате.

В ходе проведения проверки прокуратура г. Ухты установила наличие задолженности по зарплате перед другими уволенными работниками предприятия. Общая сумма задолженности составила более 2,4 млн. рублей.

Прокуратура г. Ухты внесла руководителю ООО «Ухтагеонефть» представление.

Вопрос погашения задолженности перед бывшими членами трудового коллектива был рассмотрен на заседании республиканской межведомственной комиссии по оплате труда.

После принятия мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате и компенсации за ее несвоевременную выплату перед бывшими работниками ООО «Ухтагеонефть» погашена в полном объеме.

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