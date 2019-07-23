В. Рязанский: За последние десять лет число курильщиков в России сократилось на 11 процентов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал решение Правительства РФ поддержать введение единого законодательного регулирования оборота, потребления и рекламы обычной табачной продукции и электронных курительных изделий.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области прокомментировал решение Правительства Российской Федерации поддержать введение единого законодательного регулирования оборота, потребления и рекламы обычной табачной продукции и электронных курительных изделий, а также продукции, потребляемой с помощью таких изделий.

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Соответствующий проект закона был внесен в Государственную Думу членами Совета Федерации Валерием Рязанским, Ларисой Тюриной (в период исполнения обязанностей члена СФ) и Эдуардом Исаковым. ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Сенаторы предложили внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях и Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Предлагается ужесточить наказание для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма

«В частности, нужно предусмотреть административную ответственность за нарушение запретов и ограничений, связанных с оборотом и использованием кальянов, электронных курительных изделий, а также продукции, потребляемой с помощью таких устройств», — пояснил Валерий Рязанский.

Также предлагается ужесточить наказание для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма.

В Министерстве здравоохранения РФ настаивают на приравнивании электронных сигарет к обычным, поскольку считают, что они стимулируют возникновение никотиновой зависимости.

«Сейчас курение сигарет запрещено в учебных, оздоровительных учреждениях, зданиях госслужб, общественном транспорте, в лифтах, на лестничных клетках, рабочем месте, других местах», — подчеркнул Валерий Рязанский.

По статистике, добавил сенатор, что за последние десять лет число курильщиков в России сократилось на 11 проц., и сейчас оно составляет 30 проц. от всего населения страны при 41 проц. в 2009 г.

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