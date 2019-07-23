Доля отечественных специализированных продуктов питания для детей грудного возраста должна увеличиться

Source: Russia – Council of the Federation

Совет Федерации принял Обращение палаты к Правительству России.

На 463-м заседании Совет Федерации принял Обращение палаты к Правительству России по вопросу импортозамещения специализированных продуктов для детского питания и ингредиентов для их производства в Российской Федерации.

На рассмотрение коллег документ представил председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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В Обращении отмечается, что Совет Федерации выражает глубокую обеспокоенность в связи с невыполнением задачи по увеличению доли отечественных специализированных продуктов для детского питания. Речь идет, прежде всего, о сухих адаптированных молочных смесях, и ингредиентов для их производства в Российской Федерации.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга обратила внимание на то, что эта тема крайне важная. «Не должно быть ощущения, что мы что‑то запрещаем. Мы не должны отказываться от импорта качественной продукции. Должна быть реальная, здоровая конкуренция».

В документе Совет Федерации обратился к Правительству РФ с просьбой разработать и реализовать комплекс мер, направленных на обеспечение 80 процентов рынка специализированных продуктов для детского питания, прежде всего сухих адаптированных молочных смесей, за счет продуктов отечественного производства.

Совет Федерации считает, что решение задачи по импортозамещению специализированных продуктов для детского питания и ингредиентов для их производства в Российской Федерации внесет значительный вклад в реализацию положений Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации.

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