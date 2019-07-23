Закрепляется право органов государственного надзора на выполнение действий в целях выявления незаконных организации при проведении лотерей и азартных игр

Source: Russia – Council of the Federation

Совет Федерации одобрил соответствующее законодательство.

Совет Федерации одобрил изменения в статьи 62 и 21 Федерального закона «О лотереях» и статьи 51 и 151 Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» о выявлении лиц, осуществляющих незаконную деятельность по организации и проведению лотерей и азартных игр.

Смотрите также

Как сообщил заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Алексей Русских, РусскихАлексей Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Московской области закон разработан во исполнение перечня поручений Президента РФ по вопросам совершенствования порядка организации и проведения лотерей и азартных игр.

Вносятся изменения, направленные на закрепление права органов государственного надзора на выполнение действий по совершению сделок и проведению контрольных закупок в целях выявления незаконных организации и проведения лотерей и азартных игр.

MIL OSI