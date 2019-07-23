Source: Russia Federal Space

#ВНИИЭМ#главное#орбитальные группировки#Канопус23.07.2019 09:00

«Канопус-В» №1 — семь лет на орбите

22 июля 2012 года с космодрома Байконур успешно запущен первый космический аппарат серии «Канопус-В». За семь лет эксплуатации было отработано 47 878 маршрута съемки, при этом суммарная площадь покрытия поверхности Земного шара — 238 244 000 км².

Спутник «Канопус-В» № 1, созданный Корпорацией «ВНИИЭМ» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») в рамках Федеральной космической программы, стал первым в России малым спутником для высокодетального дистанционного зондирования Земли с общей массой всего 465 кг. Он позволяет вести оперативный мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций с максимальным разрешением 2,1 м в панхроматическом и 10,5 м в многозональном режиме.

Отработав гарантированный срок активного существования (пять лет) космический аппарат уже два года продолжает успешно функционировать на орбите, выполняя целевые задачи:

картографирование;

мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в т. ч. стихийных гидрометеорологических явлений (картирование наводнений, обнаружение и мониторинг очагов лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ и др.);

оценка заснеженности территорий;

оценка ледовой обстановки в полярных регионах;

инвентаризация сельскохозяйственных угодий, мониторинг состояния посевов, оценка засоренности, выявление вредителей и болезней сельскохозяйственных культур, прогнозирование урожайности;

инвентаризация и контроль строительства объектов инфраструктуры;

мониторинг экологического состояния территорий;

выполнение лесоустроительных работ, контроль лесопользования и мониторинг состояния лесов и других.

Аппарат «Канопус-В» № 1 также задействован для решения задач в рамках Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам, членом которой является Госкорпорация «Роскосмос». С 2018 года функционирует полноценная орбитальная группировка космического комплекса «Канопус-В» в составе 6 космических аппаратов («Канопус-В» № 1, № 3, № 4, № 5, № 6 и «Канопус-В-ИК»).

Прием информации целевой аппаратуры, а также предоставление информационных продуктов, получаемых на основе данных Дистанционного зондирования Земли с космических аппаратов, осуществляет Оператор космического комплекса «Канопус-В» — Научный Центр Оперативного мониторинга Земли «Российские космические системы» (НЦ ОМЗ) (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

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