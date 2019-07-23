Одобрен закон, направленный на обеспечение цифровизации российской экономики

Source: Russia – Council of the Federation

СФ внес изменения в закон о государственно-частном партнерстве.

Совет Федерации одобрил изменения в статью 331 Федерального закона «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты РФ».

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Как сообщил заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Алексей Русских, РусскихАлексей Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Московской области частному партнеру предоставляются исключительные права на объекты информационных технологий.

Закон направлен на законодательное обеспечение решения задачи цифровизации российской экономики, в частности, на расширение возможности структурирования соглашений о государственно-частном партнерстве, создание условий для увеличения количества социально-значимых проектов в сфере создания и эксплуатации объектов информационно-коммуникационных технологий.

Элементом соглашения о государственно-частном партнерстве может являться наличие у публичного партнера обязательства по отчуждению частному партнеру исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, входящие в состав существующих объектов информационных технологий, подлежащих переработке (модификации) для создания объекта соглашения. При этом Правительством РФ могут быть установлены случаи, при которых исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности не может быть отчуждено частному партнеру.

В закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» вносятся изменения, связанные с внедрением единой системы маркировки товаров средствами идентификации и мониторинга за их оборотом, являющейся частью государственной информационно-коммуникационной системы.

Уточняются требования, предъявляемые к контрольно-кассовой технике в части осуществления расчетов и передачи данных, позволяющих в режиме реального времени получить из торговой точки, а также передать в единую систему маркировки в зашифрованном виде сведения о коде продаваемого товара и получить сведения о легальности его происхождения.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлен иной срок вступления в силу.

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