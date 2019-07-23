Парусная регата СПбГУ

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Турнир

15–18 августа 2019

Санкт-Петербург, акватория Невы, Петропавловская крепость

В акватории Невы пройдет Парусная регата, IV Кубок СПбГУ по парусному спорту.

Кубок СПбГУ по парусному спорту — это традиционное соревнование между университетами мира. В Санкт-Петербурге встретятся молодые яхтсмены из университетов Китая, Великобритании, Беларуси, Литвы и Нидерландов, а также более 20 команд из России, включая опытных участников гонки выпускников.

Сегодня наша регата — это крупнейшее в мире студенческое соревнование по парусному спорту. Кроме того, это очень важный элемент международного диалога и студенческой дипломатии.

Куратор проекта Денис Котляров

Организатор — Ассоциация выпускников СПбГУ. Событие проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

MIL OSI