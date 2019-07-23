Правительство РФ наделяется полномочием по утверждению порядка возмещения убытков, причинённых малочисленным народам

Source: Russia – Council of the Federation

На рассмотрение коллег документ представил заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера А. Акимов.

На 463-м заседании Совет Федерации одобрил внесение изменений в статьи 5 и 8 Федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации».

На рассмотрение коллег документ представил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Акимов. АкимовАлександр Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Саха (Якутия)

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Закон разработан во исполнение поручения Президента Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом в целях защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных народов Правительство РФ наделяется новым полномочием по утверждению порядка возмещения убытков, причинённых малочисленным народам, объединениям малочисленных народов, лицам, относящимся к малочисленным народам, в результате нанесения ущерба исконной среде обитания малочисленных народов хозяйственной деятельностью организаций всех форм собственности, а также физическими лицами.

Корреспондирующие изменения вносятся в статью 8 Федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», где определяются права малочисленных народов, объединений малочисленных народов и лиц, относящихся к малочисленным народам, на возмещение убытков, причиненных им в результате нанесения ущерба исконной среде обитания малочисленных народов хозяйственной деятельностью организаций всех форм собственности и физическими лицами.

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