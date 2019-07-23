Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#главное#космодромы#Прогресс МС-1223.07.2019 16:47

«Прогресс МС-12» состыкован с переходным отсеком

Специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королёва (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и других профильных предприятий Роскосмоса на космодроме Байконур завершили комплекс технологических операций по стыковке грузового корабля «Прогресс МС-12» с переходным отсеком. Подготовка корабля к старту по программе Международной космической станции ведется в монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов на космодроме Байконур.

Накануне, 22 июля 2019 года, специалисты ракетно-космической отрасли завершили укладку в корабль грузов, необходимых для эксплуатации Международной космической станции в пилотируемом режиме.

Новый «грузовик» должен доставить на борт МКС 1,2 тонны сухих грузов, более тонны топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы «Родник», а также 50 кг сжатого газа в баллонах. В укладке грузового отсека – научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.

По графику подготовки корабля к запуску 24 июля состоится авторский осмотр и накатка головного обтекателя. Запуск запланирован на 31 июля 2019 года.

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