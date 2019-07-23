Прокуратура Хабаровского края проводит проверку по факту гибели детей в результате пожара в детском палаточном лагере

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Хабаровского края проводит проверку в связи с гибелью детей в результате пожара в детском палаточном лагере на территории горно-лыжного курорта «Холдоми» Солнечного района Хабаровского края.

По уточненным данным на территории лагеря было расположено 26 палаток, в которых отдыхало 189 детей. Возгорание произошло в ночь на 23.07.2019 г.

По указанию прокурора Хабаровского края сформирована группа из оперативных работников аппарата прокуратуры края под руководством заместителя прокурора края, которая работает на месте происшествия для проведения проверки.

В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка законности организации палаточного летнего отдыха детей на территории ГЛК «Холдоми», обеспечения правил пожарной безопасности, а также исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних на безопасный отдых и оздоровление. Прокуратурой также будет дана оценка соблюдению законодательства о государственном контроле (надзоре) со стороны контролирующих органов.

Кроме того, по указанию прокурора края организована проверка всех палаточных лагерей на территории Хабаровского края.

При выявлении нарушений незамедлительно будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также прокуратура признала законным и обоснованным возбуждение следственными органами уголовного дела по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование преступления находится на контроле прокуратуры Солнечного района Хабаровского края.

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