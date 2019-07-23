Прокуратурой Иркутской области оказана помощь гражданам, пострадавшим от наводнения в Черемховском районе

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В результате наводнения в Черемховском районе Иркутской области были подтоплены 50 домов в 4 населенных пунктах. Право на единовременную выплату получили 119 человек.

Вместе с тем, прокуратурой города Черемхово установлено, что 10 граждан, в том числе 5 несовершеннолетних, на момент чрезвычайной ситуации не были зарегистрированы по месту жительства, но фактически проживали в подтопленных водой домах.

Прокуратурой гражданам оказана помощь в оформлении документов, предъявлены заявления в суд об установлении юридического факта проживания в зоне подтопления, которые безотлагательно рассмотрены судом. Гражданам произведены установленные законодательством выплаты.

В связи с выявленными нарушениями закона при информировании населения об угрозе чрезвычайной ситуации, ненадлежащим поддержанием в готовности средств оповещения, недостатках при формировании списков пострадавших граждан, прокуратурой города главам органов местного самоуправления внесены представления. Документы незамедлительно рассмотрены, нарушения закона устранены, приняты меры к их недопущению впредь.

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