Российские спортсмены завоевали 14 наград в третий день Европейского юношеского Олимпийского летнего фестиваля

Source: Russia Ministry of Sport

23 июля в Баку (Азербайджан) в третий соревновательный день XV Европейского юношеского Олимпийского летнего фестиваля, в котором участвуют спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет, разыграно 24 комплекта наград. Россияне пополнили актив команды четырьмя золотыми, пятью серебряными и пятью бронзовыми медалями.

Золотые награды выиграли пловцы Алексей Ткачёв (100 м, спина), Дмитрий Асхабов (200 м, брасс) и Александра Сабитова (100 м, вольный стиль), а также Полина Лукина в женской борьбе (до 53 кг).

Серебряными призёрами стали велогонщица Алёна Иванченко (индивидуальная гонка с раздельным стартом), борцы вольного стиля Рустам Долаев (до 51 кг) и Батырбек Цховребов (до 65 кг), мужская сборная России по спортивной гимнастике в составе Ивана Куляка, Мухаммаджона Якубова и Кирилла Гашкова в многоборье, а также пловцы Антон Чулков, Дарья Трофимова, Александра Сабитова и Алексей Ткачёв в смешанной эстафете.

«Бронзу» выиграли велогонщик Константин Аладашвили (индивидуальная гонка с раздельным стартом), пловчиха Маргарита Варульникова (400 м, вольным стилем), борец-вольник Абдул-Валид Яхиев (до 65 кг), а также Дарья Мануил (до 67 кг) и Александра Прокина (до 65 кг) в женской борьбе.

После трёх соревновательных дней Фестиваля сборная России занимает второе место в общекомандном зачёте с шестью золотыми, шестью серебряными и 10 бронзовыми медалями. Лидирует команда Азербайджана (8-5-3), третье место занимают спортсмены из Италии (4-4-2).

По общему количеству медалей первенствуют россияне (22), вторые – азербайджанцы (16), третьи – немцы (11).

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских спортсменов – победителей и призёров XV Европейского юношеского Олимпийского летнего фестиваля, а также их тренеров с наградами соревнований и желает новых спортивных достижений и побед!

Фото: Наталья Пахаленко / Олимпийский комитет России

Пресс-служба Минспорта России

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