Сборная России по фехтованию выиграла общекомандный зачёт Чемпионата мира

Source: Russia Ministry of Sport

23 июля в Будапеште (Венгрия) завершился Чемпионат мира по фехтованию. В заключительный день соревнований российские саблистки Софья Великая, Яна Егорян, София Позднякова и Ольга Никитина одержали победу в командном турнире.

В финале россиянки были сильнее представительниц Италии, а бронзовые награды достались спортсменкам из Республики Корея.

Всего сборная России по фехтованию на Чемпионате мира завоевала три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали, что позволило команде занять первое место в общекомандном зачёте.

«Мне особо приятно поздравить с победой в зачёте Чемпионата мира наших фехтовальщиков, – подчеркнул Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. – В предолимпийский год успех на мировом турнире очень важен. Уверен, он станет стимулом для всей команды в дальнейшей борьбе за олимпийские квоты. Конкуренция, как показал этот Чемпионат мира, очень высокая. Верю в наших спортсменов и тренеров! Желаю им только побед».

Помимо женской сборной России по фехтованию на саблях, золотые награды выиграли Инна Дериглазова в личном турнире рапиристок и в команде с Ларисой Коробейниковой, Анастасией Ивановой и Аделиной Загидуллиной.

Серебряными призёрами стали шпажист Сергей Бида, саблистка Софья Великая и женская сборная России по фехтованию на шпагах в составе Татьяны Андрюшиной, Виолетты Храпиной, Виолетты Колобовой и Любови Шутовой.

Бронзовой наградой актив российской команды пополнил рапирист Дмитрий Жеребченко.

Второе место в общекомадном зачёте мировых соревнований заняли фехтовальщики из Франции (2-3-0), третьи – спортсмены из Республики Корея (2-0-2).

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет сборную России по фехтованию и тренерский штаб команды с победой на Чемпионате мира и желает новых успешных выступлений, высоких достижений и побед!

Фото: Григорий Сысоев / РИА «Новости»

Пресс-служба Минспорта России

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