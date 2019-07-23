Сенаторы внесли законопроект об идентификации пользователей электронной почты

Source: Russia – Council of the Federation

А. Клишас, Л. Бокова, А. Башкин и А. Карлин подготовили поправки в закон об информации, информационных технологиях и о защите информации.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края первый заместитель председателя Комитета СФ Людмила Бокова, БоковаЛюдмила Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области заместители председателя Комитета СФ Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области и Александр Карлин КарлинАлександр Богдановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Алтайского края внесли законопроект об изменениях в статью 101 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Как отметил Андрей Клишас, изменения, внесенные в 2017 году в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в части упорядочения деятельности организаторов распространения информации, положительно сказались на обеспечении безопасности Российской Федерации.

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Вместе с тем, подчеркнул он, общество сталкивается с новыми угрозами, связанными с распространением заведомо ложных угроз совершения террористических актов, поступающих на электронные адреса органов государственной власти и объектов социальной или транспортной инфраструктуры, которые в 2019 году приобрели массовый характер.

Общество сталкивается с новыми угрозами, связанными с распространением заведомо ложных угроз совершения террористических актов

«Проведение необходимых мероприятий по эвакуации граждан из мест массового пребывания, нарушение деятельности организаций и объектов социальной или транспортной инфраструктуры наносит значительный экономический ущерб. При этом максимальное число таких сообщений поступают в период проведения значимых общественно-политических и спортивных мероприятий, что затрудняет обеспечение их безопасности», — указал Андрей Клишас.

По его словам, компетентными органами проводятся необходимые мероприятия по поиску злоумышленников, однако использование распространителями анонимных угроз почтовых сервисов позволяет им скрывать свои персональные данные.

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 101 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» разработан в целях определения порядка осуществления деятельности, связанной с использованием сервисов электронной почты.

Законопроект определяет понятие организатора сервиса электронной почты и возлагает на него обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей сети интернет, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи.

Принятие законопроекта позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты

Наряду с обязанностями по идентификации на организаторов сервиса электронной почты возлагаются обязанности по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, а также ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ.

Андрей Клишас указал, что принятие законопроекта позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты, создаст правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности, сократит экономический ущерб от таких сообщений.

Реализация законопроекта не потребует дополнительных бюджетных расходов.

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