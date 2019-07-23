Усовершенствован порядок возмещения вреда, причиненного водным биологическим ресурсам

Source: Russia – Council of the Federation

На рассмотрение палаты документ представила член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Л. Талабаева.

На 463-м заседании Совет Федерации одобрил внесение изменений в статьи 13 и 53 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в связи с совершенствованием порядка возмещения вреда, причиненного водным биологическим ресурсам.

Смотрите также

На рассмотрение палаты документ представила член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева. ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края

Сенатор напомнила, что статья 53 Федерального закона от 20 декабря 2004 года «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» излагается в новой редакции, согласно которой установление такс для исчисления размера, причиненного водным биоресурсам вреда отнесено к компетенции Правительства РФ, а установление методик исчисления размера причиненного водным биологическим ресурсам вреда – к компетенции федеральных органов исполнительной власти в области рыболовства.

В пункт 3 части 2 статьи 13 Федерального закона вносится корреспондирующее изменение, в соответствии с которым размер и порядок определения крупного ущерба водным биологическим ресурсам определяется Правительством РФ.

MIL OSI