Premier: Przeznaczymy 1 mld zł na program „Mój Prąd”, wspierający zieloną energię

Szef rządu podkreślił, że rachunki za prąd dla tych, którzy będą uczestniczyć w programie będą coraz niższe. Program jest korzystny nie tylko dla gospodarki, małych i średnich przedsiębiorstw, ale przede wszystkim dla gospodarstw domowych – zaznaczył premier. Mateusz Morawiecki powiedział, że proponowane rozwiązania są zgodne z polityką klimatyczną Unii Europejskiej oraz rozwiązaniami przyjętymi na COP24. Nasza polityka klimatyczna służy czystemu powietrzu oraz transformacji energetycznej, uzgodnionej w ramach zobowiązań międzynarodowych – podkreślił premier. Program Mój prąd będzie realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który będzie wypłacał wsparcie. Maksymalne dofinansowanie to 5 tys. zł na gospodarstwo domowe, ale nie więcej niż 50 proc. kosztów budowy instalacji, o mocy od 2 do 10 kW. Mój Prąd uzupełni program Czyste Powietrze.

Source: President of Poland in Polish