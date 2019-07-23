Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#Skybot F-850#космодромы#Союз МС-1423.07.2019 12:47

Skybot F-850 на Байконуре

Сегодня, 23 июля 2019 года, на космодром Байконур для предполетной подготовки был доставлен антропоморфный робот Skybot F-850. На Международную космическую станцию он будет доставлен беспилотным кораблем «Союз МС-14», запуск которого запланирован в августе 2019 года.

Человекоподобный робот Skybot F-850 создан компанией «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. После стыковки «Союза» с МКС его перенесут из корабля в российский сегмент станции, где под управлением космонавта Роскосмоса Александра Скворцова он выполнит несколько задач. Всего на орбите он пробудет 1,5 недели, затем вернется на Землю в начале сентября.

Запуск корабля «Союз МС-14» запланирован на 22 августа. Он пройдет в беспилотном режиме и станет испытательным для ракеты-носителя «Союз-2.1а», так как до этого она выводила на орбиту грузовые корабли и различные космические аппараты. «Союз-2» этапа 1а приходит на смену ракете-носителю «Союз-ФГ», которая с 2002 года доставляла на орбиту международные экипажи.

MIL OSI