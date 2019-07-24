А. Башкин принял участие в прошедшем в Астрахани Социальном фестивале в поддержку людей с редкими заболеваниями

Source: Russia – Council of the Federation

Фестиваль поднимает актуальные вопросы, касающиеся лечения орфанных заболеваний, а также качества жизни страдающих ими людей, отметил сенатор.

Заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области в рамках работы в регионе принял участие во II Социальном фестивале в поддержку людей с редкими заболеваниями «Редкая жара».

Сенатор отметил, что фестиваль поднимает актуальные вопросы, касающиеся лечения орфанных заболеваний, а также качества жизни людей, страдающих ими.

В Совете Федерации ведется активная работа над законопроектом о переводе орфанных нозологий, которые пока остаются на финансировании регионов, на федеральный уровень

Александр Башкин выступил на тематической площадке «Редкий клинический практикум» и на пресс-конференции, организованной в рамках фестиваля. Парламентарий сообщил, что в Совете Федерации ведется активная работа над законопроектом о переводе орфанных нозологий, которые пока остаются на финансировании регионов, на федеральный уровень, чтобы обеспеченность дорогостоящими лекарственными препаратами и специализированными лечебными продуктами питания не зависела от экономической ситуации в том или ином субъекте РФ.

«Концентрация полномочий по расходованию серьезных денежных средств в едином центре повышает эффективность контроля за действиями должностных лиц, что снижает риск проявления коррупционной составляющей», — сказал Александр Башкин.

Председатель правления Автономной некоммерческой организация «Дом редких» Анастасия Татарникова в своем выступлении подчеркнула высокую значимость темы не только в государственном и отраслевом аспекте, но и в социальном.

В фестивале приняли участие ведущие эксперты в сфере орфанных заболеваний. Мероприятие прошло при поддержке министерства здравоохранения Астраханской области и Астраханского государственного медицинского университета.

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