А. Кутепов: Необходимо увеличить размер социального налогового вычета для родителей в многодетных семьях на оплату обучения детей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор разработал соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга разработал законопроект «О внесении изменений в статью 219 Налогового кодекса РФ», в соответствии с которым предлагается увеличить предельный размер социального налогового вычета для налогоплательщиков-родителей в многодетных семьях. Предполагается, что вычет составит до ста тысяч рублей в случае оплаты ими обучения своих детей в возрасте до 24 лет по очной форме обучения.

Смотрите также

Сенатор обратился с письмом на имя первого заместителя Министра финансов РФ Леонида Горнина с просьбой рассмотреть и дать оценку разработанному законопроекту.

По итогам встреч с многодетными семьями в 16 регионах, проведенных в рамках выездов Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ, было выявлено, что многодетные родители в ряде регионов получают только адресную помощь и только в том случае, когда они являются малоимущими, говорится в письме.

По итогам встреч с многодетными семьями в 16 регионах было выявлено, что многодетные родители в ряде регионов получают только адресную помощь и только в том случае, когда они являются малоимущими

«Таким образом, на не малоимущих многодетных родителей ложится большая финансовая нагрузка. Значительная часть затрат связана с обучением детей: проезд до школы и обратно, оплата дополнительных занятий и проезда до них, оплата питания в образовательной организации, приобретение учебных материалов, спортивной формы», — указал Андрей Кутепов.

Парламентарий отметил, что по итогам мониторинга реализации положений Указа Президента РФ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» выявлено, что положения Указа в регионах толкуются и исполняются по‑разному. «Более того, многодетные семьи теряют право на льготы даже в случае временного проживания одного из детей на территории другого субъекта, например, в связи с обучением, несмотря на то, что для многодетных родителей финансовая нагрузка остается прежней, а зачастую и увеличивается в связи с необходимостью снимать жилье на территории другого субъекта, разницей в стоимости продуктов питания, проезда».

Кроме того, подчеркнул сенатор, привязка мер поддержки многодетных семей к статусу малоимущих не только значительно сужает круг получателей, но и оказывает негативное влияние на имидж многодетной семьи в глазах общества. «Многодетные родители регулярно отмечают негативное отношение к себе как со стороны представителей органов государственной власти, так и со стороны окружающих граждан. Так, по данным официального опроса общественного мнения жителей Санкт-Петербурга только каждый пятый петербуржец разделяет точку зрения, что многодетная семья является крепкой, социально ответственной, и при этом считает, что такая семья располагает нормальным материальным положением».

Во время встреч на территории регионов многодетными родителями было обращено особое внимание на необходимость поддержки таких семей со средним достатком. В качестве одних из наиболее востребованных мер поддержки были озвучены меры, связанные с получением детьми достойного образования как первого шага на пути к финансовой независимости от родителей и обеспечения профессией в будущем, а, следовательно, достойного уровня жизни, подчеркнул Андрей Кутепов.

Он отметил, что согласно нормам Налогового кодекса РФ родители могут получить социальный налоговый вычет в размере фактически произведенных расходов на обучение, а также в сумме, уплаченной налогоплательщиком-родителем за обучение своих детей в возрасте до 24 лет в размере фактически произведенных расходов на это обучение, но не более 50 тысяч рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей.

MIL OSI