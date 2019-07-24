Вышел очередной номер «Вестника Банка России» (24.07.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Вышел «Вестник Банка России» № 49 (2101) от 24 июля 2019 года.

В рубрике «Наличное денежное обращение» представлены данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в II квартале 2019 года.

В рубрике «Кредитные организации» размещена информация о банковской системе Российской Федерации на 1 июля 2019 года и в II квартале 2019 года.

Опубликованы приказы Банка России:

от 17.07.2019 № ОД-1660 о прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией «ТРОЙКА-Д БАНК» (г. Москва);

от 19.07.2019 № ОД-1672 об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ «Жилкредит» (г. Москва);

от 19.07.2019 № ОД-1673 о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ООО КБ «Жилкредит» (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций;

от 19.07.2019 № ОД-1680 о продлении срока действия временной администрации по управлению банком ПАО «МИнБанк» (г. Москва);

от 22.07.2019 № ОД-1694 о прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией АО КБ «ИВАНОВО» (г. Иваново).

В рубрике «Некредитные финансовые организации» опубликованы приказы Банка России:

от 16.07.2019 № ОД-1652 о внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД‑1091;

от 17.07.2019 № ОД-1662 о внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 28 марта 2019 года № ОД‑688;

от 19.07.2019 № ОД-1688 о внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД‑1091.

В номере представлены сводные данные по секторам финансового рынка, а также информационные сообщения Банка России.

В рубрике «Официальные документы» опубликованы:

Указание Банка России от 10.06.2019 № 5166‑У “О внесении изменений в Положение Банка России от 3 февраля 2016 года № 532‑П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров» (вступает в силу с 1 января 2020 года; официально опубликовано на сайте Банка России 17.07.2019);

Указание Банка России от 10.06.2019 № 5167‑У «О внесении изменений в Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 613‑П «О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности» (вступает в силу с 1 января 2020 года; официально опубликовано на сайте Банка России 17.07.2019);

Указание Банка России от 10.06.2019 № 5168‑У «О внесении изменений в Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 614‑П «О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, жилищных накопительных кооперативов, ломбардов и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности» (вступает в силу с 1 января 2020 года; официально опубликовано на сайте Банка России 17.07.2019);

приказ Банка России от 19.07.2019 № ОД‑1682 «Об отмене приказа Банка России от 28 ноября 2012 года № ОД‑793».

24 июля 2019 года

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