В Заполярье прошел всероссийский «Арктический марафон»

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

24 июля 2019, 13:30

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21 июля в Воркуте (Республика Коми) более 200 сотрудников, представляющих 20 дочерних предприятий и организаций группы «Газпром» вышли на старт всероссийского бегового события «Арктический марафон — 2019». Корпоративная команда ПАО «Газпром» стала самой многочисленной. Всего в марафоне приняли участие более 650 любителей бега, организаторов, волонтеров. География обширная: 37 городов из 19 регионов России.

В уникальном спортивном событии приняли участие представители органов власти региона и компании: Николай Бережной — министр спорта Республики Коми, Елена Касьян — начальник департамента ПАО «Газпром», Александр Гайворонский — генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта», Игорь Гурьев — руководитель администрации МО ГО «Воркута», Анна Чуракова — член Общественной палаты РФ. Специальными гостями мероприятия стали звезды российского спорта: Олеся Зыкина — легкоатлетка, двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы и Алексей Соколов — действующий российский рекордсмен на марафонской дистанции.

Елена Касьян отметила не случайный выбор места проведения марафона — уникальный арктический регион, где берет начало северный газотранспортный коридор и реализуются важнейшие инвестиционные проекты ПАО «Газпром».

Участники соревновались в забегах на 600 метров (детский забег), 3 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км. Трасса была проложена с учетом географического расположения местных достопримечательностей: по маршруту располагались объекты, представляющие природную, культурную и историческую ценность.

По итогам марафонской дисциплины среди мужчин лучшими стали:

1 место — Алексей Никаноров (ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»);

2 место — Виталий Шумей (ООО «Газпром трансгаз Югорск»);

3 место — Леонид Кульбакин (ООО «Газпром трансгаз Москва»).

По итогам марафонской дистанции среди женщин лучшими стали:

1 место — Мария Нагуманова (Воркута);

2 место — Ирина Зотова (ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»);

3 место — Екатерина Субботина (ООО «Газпром трансгаз Ухта»).

Кроме спортивной составляющей, организаторами была развернута этноплощадка «Достояние Севера», благодаря которой участники и гости смогли познакомиться с историей заполярной Воркуты. Особого внимания юных воркутинцев и их родителей заслужила детская программа «Территория дружбы». Динамичный ритм событию задавали диджеи — финалисты музыкального фестиваля «Энергия Севера», хэдлайнером праздника стал молодой российский актер, музыкант Данил Вахрушев.

Марафон прошел по инициативе ООО «Газпром трансгаз Ухта» при активной поддержке администрации города Воркута и был направлен на решение национальной задачи по популяризации бега, здорового образа жизни и активного отдыха. Александр Гайворонский отметил, что организаторами была проделана большая работа для того, чтобы марафон стал настоящим праздником бега, площадкой установки личных рекордов, поводом для отличного настроения и возможностью расширения знаний широкой общественности о суровом и самобытном Заполярье.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Ухта» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», обеспечивающее поставки газа потребителям 9 регионов Северо-Запада России, а также транзит природного газа в страны ближнего и дальнего зарубежья. Эксплуатируемая компанией «Газпром трансгаз Ухта» газотранспортная система проходит через территорию Северо-Запада Российской Федерации, от Бованенковского месторождения и самой северной в мире компрессорной станции «Байдарацкая» на полуострове Ямал — до западных рубежей России.

В границах производственной деятельности компании эксплуатируется 16 тысяч км магистральных газопроводов (МГ). В 2018 году объем транспортируемого предприятием газа составил более 190,54 млрд куб. м.

В структуре компании 24 филиала, в том числе 14 линейных производственных управлений МГ, 44 компрессорные станции, в составе которых работают 89 компрессорных цехов. Транспорт газа обеспечивают 442 газоперекачивающих агрегата общей установленной мощностью 6 396,6 МВт. Распределение газа потребителям осуществляется через 175 газораспределительных станций.

Компанией внедрены система менеджмента качества ISO 9001:2015 и система экологического менеджмента ISO 14001:2015.

Коллектив предприятия насчитывает более 13 тыс. человек. Головной офис расположен в Ухте, Республика Коми.

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