В Костромской области по материалам проверки прокуратуры организация и ее руководитель оштрафованы за нарушения законодательства о противодействии коррупции

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура города Костромы провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве бывших государственных служащих.

Согласно Федеральному закону «О противодействии коррупции» работодатель при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должность государственной службы, в течение двух лет после его увольнения со службы обязан в 10-дневный срок сообщать бывшему работодателю о заключении такого договора.

Установлено, что акционерное общество «Костромской завод автокомпонентов» приняло на работу сотрудника, который ранее занимал должность судебного пристава-исполнителя управления Федеральной службы судебных приставов по Костромской области. Вместе с тем, в нарушение требований закона новый работодатель не направил в установленный срок уведомление о трудоустройстве на прежнее место работы сотрудника.

По итогам проверки прокуратура города Костромы возбудила в отношении организации и ее руководителя дела об административном правонарушении по ст.19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

Юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 100 тыс. рублей и 20 тыс. рублей соответственно.

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