В Костромской области по постановлению природоохранного прокурора директор коммерческой организации оштрафован за нарушение требований законодательства о противодействии коррупции

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Костромская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения требований антикоррупционного законодательства при приеме на работу бывших государственных служащих.

Согласно антикоррупционному законодательству работодатель при заключении трудового договора с бывшим государственным служащим обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора по последнему месту его службы.

Установлено, что в ООО «Торговый дом «Флагман» на должность руководителя отдела кадров трудоустроен гражданин, ранее замещавший должность государственного гражданского служащего управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям.

Вопреки требованиям законодательства, сообщение о допуске работника к трудовой деятельности работодателю по последнему месту службы организацией не направлялось.

По постановлению природоохранного прокурора директор юридического лица постановлением мирового судьи привлечен к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего), с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

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